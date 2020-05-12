كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ندى بسيوني تنعى الراحل إبراهيم نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان إبراهيم النصر، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز ٦٩ عاما، شيعت جثمانه، مساء اليوم، من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وانتقل إلى مدافن الأسرة بالعباسية.

وشاركت "بسيوني" صورة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، قائلة :"كم أحزننا وأحزن الشعب المصري كله خبر رحيلك، ربنا يرحمك كنت فنان عظيم وعبقري على المستوى المهني، وكنت صاحب أخلاق عالية وسيرة طيبة على المستوى الأنساني، ربنا يصبر أهلك ومحبيك"، وعلق عدد من المتابعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويذكر أنه صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية" الذي أعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، وشارك في عدد من الأعمال حيث كان آخرها فيلم الكهف، ومسلسل فوق السحاب، وفيلم أكس لارج، ومن أعماله المميزة :"مستر كارتيه، امرأة واحدة لا تكفي".