رامي عياش يسحق أحمد السقا في الرماية.. والأخير يحقق ريمونتادا قوية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم اللبناني رامي عياش، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، مساء الثلاثاء، في الحلقة التاسعة عشرة، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مواطنها رامي عياش بمقدمة نارية، قائلة: "معانا انهارده فنان بيغني وبيعزف وكمان رياضي.. بدأ حياته وهو عنده 17 سنة في أستوديو الفن.. وانهارده منورنا في أستوديو إغلب السقا.. بيقولوا عليه شخصية قوية وبيحب شغله ومحبوب من كل الناس.. معانا ومع السقا أمير الليل.. عم الناس الرايقة التوب ستار رامي عياش".

واتفق عياش ورزان معًا في بداية الحلقة، كونهما يتفقان بنفس تاريخ الميلاد 18 أغسطس، ما جعل رزان تؤكد تضامنها مع مواطنها عياش، قائلة: "السقا هيواجه أسدين من لبنان انهارده".

وتمكن السقا من الفوز على ضيفه رامي عياش في نهاية الحلقة وذلك بعد منافسة قوية بينهما، وبدأ السقا بفوزه في أولى مسابقات البرنامج وهي "كرة السلة"، بينما سحقه عياش في تحدي الرماية "قوس وسهم"، حيث أظهر عياش قدرة فائقة على التصويب.

وخلال الحلقة، واصل رامي عياش فوزه على منافسه أحمد السقا، في التحديين الثالث والرابع وهم "الخنافس"، و"براية القلم"، ليعوض السقا بعد ذلك بفوزه في التحدي الخامس "احفظ واجري"، إلا أن السقا أنهى التحدي لصالحه بفوزه في التحدي السادس والأخير.

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.