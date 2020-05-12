شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: إبراهيم نصر كان ينشر البهجة بين زملائه فى الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود الفنان إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه كان يتميز بإنسانية جميلة، ويقف بجانب الجميع، كما أنه ينشر روح البهجة بين جميع الزملاء في الاستوديو. كما أكدت الفنانة صفاء أبو السعود فى تصريحات لها أن إبراهيم نصر نجح في صنع مكان ومكانة وقيمة كبيرة خاصة له بين الناس، كما أن الكوميديا التي كان يقدمها كانت متميزة ومختلفة وارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة.

توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.