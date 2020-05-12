شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي من كواليس تصوير ملحمة البرث فى مسلسل الاختيار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة متابعيه بصورة من وراء كواليس تصوير ملحمة البرث في مسلسل الاختيار، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة ويجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي. ونشر ميمي صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وظهر فيها وهو يعطي توجيهات التصوير للمشاهد وفي الخلفية بعض السيارات التي شاركت في الملحمة.

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وشهدت الحلقة الثامنة عشر من المسلسل، أحداثا سريعة، حيث قتل الإرهابي هشام عشماوي كمين شرطة بأكمله أثناء هروبه واتباعه من جبال العين السخنة إلى الصحراء الغربية، وذلك بعدما هدد أحد شيوخ البدو أنه سيسلمهم إلى الأمن في حالة استمرارهم في المكوث بجبال العين السخنة، وبلا رحمة ولا إنسانية قتل عشماوي الكمين وأطلق الرصاص على الجنود وقتلهم بدم بارد، في إشارة منه أن الدم والقتل والدمار أصبحوا دليل عشماوى.

وعلى جانب آخر، هرب عشماوي وأتباعه إلى الصحراء الغريبة، ليتقابل مجدداً مع زميله الإرهابى عماد عبد الحميد – عابد عنانى، حيث خططا لتفجير كمين نقطة حرس الحدود فى الفرافرة، لتختتم الحلقة الثامنة عشر أحداثها فى إثارة جديدة.