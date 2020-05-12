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فلانتينو الحلقة 19.. عادل إمام يصفع داليا البحيري ويغير اسمه لأبو محمد.. اعرف الحكاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 19 من مسلسل " فلانتينو" اتفاق عادل إمام وداليا البحيري على تغيير اسمه لأبو محمد، حيث قال لها إذا سأل أحد عن اسم زوجها تخبره أنه يدعي أبو محمد وعندما ردت عليه بأنها ستستمع لكلامه ناهية حديثها بسي فلانتينو صفعها بالقلم على وجهها، وطالبها بعدم ذكر اسم فلانتينو مرة أخرى، وذلك خوفا من أن يفتضح سر زواجه من داليا البحيري، خاصة أن زوجته الأولى دلال عبد العزيز تسكن في الفيلا المجاورة لفيلا داليا البحيرى.

 

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

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