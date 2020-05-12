شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: جوازى من أحمد بدير شائعة.. وحبيت 3 رجال بعد محرم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة عايدة رياض أن علاقتها بالفنان الكبير أحمد بدير صداقة وزمالة قوية ولا توجد بينهما أي علاقة ارتباط أو زواج، قائلة: "زواجي من أحمد بدير شائعة وسيبوا الراجل فى حاله وعنده أولاد، وهو مش من النوع الشقى، وأنا بحب الراجل الشقي".

وأضافت عايدة رياض، فى لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنها أضاعت الكثير من الفرص التي كان يمكن من خلالها أن تصبح نجمة من نجوم الصف الأول لولا عدم استغلال ذكائها، مؤكدة أنها جاملت الكثير من الفنانين ولم يجاملها أحد طوال مسيرتها الفنية.

وتابعت: "عمري ما حد جاملني ودخلت الوسط الفني من خلال المسرح، وأنا مش جريئة كما يروج البعض وطيبة جدا ويا ريتني أكون جريئة"، موضحة أن المجتمع العربي والشرقي ملتزم بعادات وتقاليد من الصعب الخروج عنها فى الفن، كما أشارت إلى أن دورها في فيلم الكيت كات لم يكن إغراء ولكن بنت فقيرة تتودد إلى شاب تحبه.

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كما اعترفت الفنانة عايدة رياض بأنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، قائلة: "محرم فؤاد جوزي الوحيد وأنا اتعقد من الجواز ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة وهو كان بيحبني قوي وبيغير عليا قوي، وكان قافل الدنيا وصعب قوي".

وكشفت عايدة رياض عن وقوعها في الحب 3 مرات بعد وفاة محرم فؤاد ولكنها لم تتزوج، مضيفة: "كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد وأنا متجوزتش بعده وكنت بحب بس وأنا حبيت 3 بعده".

وأكدت الفنانة الكبيرة عايدة رياض أن مواقف الحزن أكثر من الفرح في حياتها، قائلة: "أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللى بيبكي وعندي حزن كبير جوايا في حياتي.. وبحاول أضحك لكن الحزن داخلي"، مشيرة إلى أن شعورها بالوحدة وحش ولكنها تعودت على الوحدة والشغل.