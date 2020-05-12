شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية إبراهيم نصر: وداعا لمن رسم الضحكة والبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا على نعي الراحل إبراهيم نصر، الذى توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 70 عاماً. ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وكتبت يسرا على الصورة التى جمعتها مع الراحل: "‫البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً لمن رسم الضحكة والبهجة على وجوهنا جميعاً.. كنت صديق وأخ عزيز جدا على قلبي.. هيوحشني صوتك وضحكتك.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله".



يسرا مع إبراهيم نصر

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وكان قد توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

ويمتلك الراحل إبراهيم نصر أرشيف في عالم السينما والدراما، بعد مشاركته لمدة عقدين من الزمان في برامج الكاميرا الخفية، منها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.