ماذا قال الممثل المصري رامز جلال عن الفنانة "بسمة"؟

الثلاثاء 12 مايو 2020

حلت الفنانة المصرية بسمة، ضيفة حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



ووقعت "بسمة" ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وقال "جلال" عن بسمة: "فنانة غريبة الأطوار، اشتغلت مذيعة وبعدين ممثلة واتجوزت وقلنا خلاص هاتقعد، رجعت اطلقت ورجعتلنا تاني".

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

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ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.