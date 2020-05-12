مكالمة خاصة بين يسرا وسيدة غاضبة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مقتل “هشام” الذي يجسده الفنان خالد أنور، خلال أحداث مسلسل “خيانة عهد”، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، تأثر عدد كبير من متابعي المسلسل بموته، من بينهم إحدى السيدات التي ظهرت بصوتها بفيديو كان نجلها قد صوره خلسة ليوضح مدى تأثرها بموته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الفيديو الذي وصل لكل من أنور، والفنانة يسرا، مما دفعهما للتواصل مع هذه السيدة بمكالمة فيديو للتهدئة من روعها، وليؤكدا لها أن ما حدث لـ”هشام”، ما هو إلا مشاهد تمثيلية، لا تمت للواقع بصلة.

وخلال المكالمة التي جمعت السيدة ببطلي المسلسل، أعربت يسرا عن سعادتها بالتحدث إليها، وظلت تدعو الله بأن يحفظ أبناءها وأن يحميهم من أي مكروه، فيما مازحتهم السيدة قائلة: “هتستفادوا إيه لما تقتلوا هشام”، مما دفع يسرا للضحك.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.