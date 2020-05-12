ياسمين صبري تتعرض لسخرية قاسية

متابعة بتجــــــــــرد: انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحداث مسلسل “فرصة تانية” الذي تقدمه الفنانة ياسمين صبري، بسبب عدم منطقية الأحداث والقصة المبالغ في تفاصيلها، وذلك بعدما كشفت ياسمين أنها لم تفقد الذاكرة وأن طوال الفترة الماضية كانت تخدع “زياد” والذي يجسد دوره أحمد مجدي.

وبسبب الأحداث غير المنطقية بالمسلسل، انطلقت موجة استياء وسخرية عبر مواقع التواصل، حيث وجد الكثيرون أن العمل لا يمت للواقع بصلة، وأن القصة والحبكة الدرامية به ضعيفة والأحداث بها مبالغة.

وشبه البعض المسلسل بالأعمال الهندية المليئة بالأحداث غير المنطقية، وقارن الجمهور بين شخصية ياسمين صبري والوجه الجديد “دنيا ماهر” التي تجسد شخصية نجلاء في مسلسل “بـ100 وش”، فرغم دورها الثانوي تركت بصمة للجمهور بـ”إفيه كوميدي” علق في أذهان المشاهدين “أنا ولا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب”.

وعلى الجانب الآخر، قارن الجمهور بين النجمتين من ناحية الشكل والجمال، فاستطاعت دنيا ماهر أن تظهر في المسلسل بدون “نقطة مكياج” والاعتماد على موهبتها بشكل أساسي، متهمين ياسمين صبري أنها تعتمد على الجمال وليس الموهبة.