الملكة إليزابيث تعلق مهامها الملكية العلنية لأجل غير مسمى

متابعة بتجــــــــــرد: في ظل إنتشار فيروس كورونا في العالم، إنتقلت الملكة إليزابيث الثانية من قصر بكنغهام إلى قصر وندسور في أواخر شهر آذار للالتزام بالحجر المنزلي.

وكشفت مصادر للصحف أن الملكة إليزابيث ستلتزم الحجر المنزلي مع الأمير فيليب لأجلٍ غير مسمى.

وقال متحدث بإسم قصر بكنغهان لموقع Bazaar إن الملكة ستتبع الإرشادات اللازمة حول الالتزامات كما يفعل أفراد آخرون من العائلة المالكة أي أنها ستستكمل أعمالها عن بعد.

والجدير ذكره أن هذه أطول فترة تغيب فيها الملكة عن أنظار المجتمع منذ 68 عاماً على توليها العرش.