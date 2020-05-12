باتريسيا هاشم: اكسروا مرآتكم ان عكست زيفكم

بعض الناس حولنا فقدوا صوابهم او ربما فقدوا المنطق،

انظروا من حولكم كم شخص اضاع بوصلة حياته لدرجة انه نسي من يكون وما هو عليه وما يملك وما يستطيع

انظروا من حولكم كم شخص يدّعي ما ليس عليه او يبالغ في تقييم نفسه حدّ الهوس بالعظمة تخطت تضخم الأنا وسببت انفجاراً فيها فحولت اصحابها اشلاء منطق وصواب؟

كم شخص تعرفونه في عائلتكم، في منطقتكم، في بيئتكم، في عملكم او اي مكان آخر يعتقد انه الافضل؟

اصلا كلمة “الافضل” فضفاضة وهي نسبية ولكن لا يجوز في معظم الاحيان ان يعمي الغرور احياناً او الغباء احياناً اخرى اعين من يعتقدون انفسهم الافضل لدرجة الا يتقبلوا حقيقتهم المعاكسة او رأي الاخرين بهم….

من نصبّك الاول والافضل عزيزي؟ الناس؟ جيد جداً

اذا دع الناس يحكمون ويقررون ما اذا كنت الاول والافضل ولا تراوغ في التعالي وتبالغ في ادعاء ذلك في كل مناسبة

وان كان الناس لا يعترفون انك الافضل والاول، تنحى جانباً ولا تخجل.وأعِد حساباتك وراجع اخفاقاتك وابحث عن طريقة لتجعل من نفسك انساناً افضل واول.

لا يمكنك ان تفرض على الاخرين نفسك بالقوة…ولا يمكنك ان تجبرهم على الاعتراف بك اولاً

وافضلا…ولا يمكنك ان تصدق كذبك على نفسك لدرجة ان تروج لنفسك كل الوقت على انك “العظيم” الناجح والمتفوق…

من تغش؟ محيطك؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟ او نفسك؟

متابعون تشتري

اعجاب تشتري

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اناس يصفقون لك ليل نهار تجد

موالون مؤقتون تجد

متزلفون منافقون تجد

اصحاب مصالح وخدمات تجد

ولكن….

كم سيدوم هذا الزيف؟

ربما يدوم.انت محق ولكن كم سيدوم؟

فلا احد ولا اي مصالح ولا اي مال ولا اي علاقات ممكن ان تنقذك من حكم الناس عليك عند اول زلة قدم او خطأ او فضيحة….كاحجار الدومينو ستقع لان الاساس لم يكن ثابتاً ولم يكن متجذراً في ارض الواقع ….

انظر الى مرآتك الان واقبل نفسك كما هي…لن تكون اسداً في مرآة حقيقتك ان كنت لا تتخطى كونك نعجة….

وهذا ليس عيباً انما مصالحة مع الأنا….

اقبل نفسك كما هي…احبها، ادعمها ولا تخجل بها فلم نولد جميعاً لنكون اسودا…

تصالح مع نفسك قبل فوات الاوان…فحال رفض الواقع قد تتحول الى داء لا دواء له فاعرف حجمك الان قبل ان يذكرك المستقبل به فيكون قد فات الاوان. فكل ما يعانيه من مثلك ممن يرفضون واقعهم هي تقدير الاحجام…ومن يضاعف حجمه عن غير حق….يتعثر عند اول مطب لانه ليس معتاداً على التعامل مع الاوزان، فيتعثر ويقع واخشى الا يستطيع الوقوف مرة اخرى..

#باتريسيا_هاشم #خواطر_باتريسيا