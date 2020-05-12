أحلام تخرج عن صمتها وتعلّق على هذه المناسبة

حرصت النجمة الإماراتية أحلام، على الدعاء إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، في ذكرى رحيله، حيث يتزامن مع “يوم زايد للعمل الإنساني”.

وكتبت احلام سلسلة من التغريدات عبر حسابها على تويتر، جاء فيها: “اللهُم إن زايد كان خيرُ الأب وخير الحاكمِ اللهم أكرِمه في جنّة الفردوس الأعلى كما أكْرمنا في الأرض”.

Advertisements

ثم كتبت: “ذكرى وفاة الشيخ زايد اللهم ارحم الشيخ زايد واغفر له واسكنه في جنة الفردوس مع الصديقين والابرار والصالحين. سقى الله هالمبسم من أنهار جنة الفردوس الأعلى اللهم أرحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان وأغفر له واجعل مثواه في جنات النعيم الأعلى يارب العالمين”.

أيضاً كتبت: “السيرة العطرة والطيبة لابونا زايد وبصماته البيضاء في كل مكان وأعماله التي من القلب بكل حب وانسانية في قلب ووجدان وضمير كل عربي وفِي كل مكان في العالم. وفي يوم زايد للعمل الانساني نستحضر تاريخ العطاء والخير الذي كرسه زايد الخير ويستمر بفضل ابنائه حفظهم الله من بعده”.

ويعتبر يوم 19 رمضان، ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث يتجدد كل عام الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، للتأكيد على أن دولة الإمارات تواصل نهجها في نشر الانسانية اوالعطاء في العالم.