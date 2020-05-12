مسلسل “سرّ” يواصل رحلة النجاح ويحصد الملايين

بعد ان كشفت احصاءات الأسبوع الأول من رمضان دخوله بشكل قوي ضمن فئة المسلسلات المُشتركة، يواصل مسلسل “سرّ” نجاحه خلال عرضه الثاني على LBCI وصعوده ضمن قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلاً على تويتر وذلك بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” عن حصد المسلسل 39 مليون Reach، فيما حصدت النجمة اللبنانية داليدا خليل 10 مليون Reach.

أما الدول المتفاعلة مع المسلسل هي سوريا، الاردن، مصر ولبنان.

أيضاً احتلّ هاشتاغ مسلسل “سرّ” المرتبة الثانية ضمن قائمة الهاشتاغ الأكثر تداولاً في لبنان في الساعات الماضية.

مسلسل “سرّ” تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وغيرهم.