استفتاء خاص- ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني وتوقّف الجمهور عن مشاهدتها؟

يعمل صناع الدراما على مدار السنة لتقديم أعمال فنية راقية في شهر رمضان المبارك وذلك على مدار ثلاثين يوماً، حيث يقدم كل من الممثلين والمخرجين والمنتجين أقوى ما لديهم من أعمال درامية ليخوضوا المنافسة ويحققون الربح المعنوي والمادي.

لكن قد تجري الرياح بما لا تشتهي سفن صناع هذه المهنة في بعض الأحيان، خاصة أن هناك أعمال درامية ذات انتاج ضخم تخسر أمام عين وتوقعات المُشاهد الذي بات ينتقد ويقول رأيه الخليج 365 في الحبكة الدرامية أو في الاخراج أو الانتاج، فيتخذ القرار بالمقاطعة أو عدم المتابعة، بالتالي اللجوء الى عمل فني آخر.

موقع “الخليج 365” الذي يواكب المنافسة الدرامية منذ بداية شهر الصوم، طرح سؤالاً على المتابعين عبر الستوري الخاص بالمجلة حمل عنوان “أي من المسلسلات لم يعجبكم وتوقفتم عن مشاهدته؟”

لفتنا بعد الاطلاع على الاجابات ان الجمهور منقسم، حيث ان هناك الكثير من الاعمال الدرامية توقف عن متابعتها والتي حصدت اكثر أصوات المتابعين

اليكم أول خمس مسلسلات توقف المشاهد عن متابعتها:

بالمرتبة الاولى-الساحر

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بالمرتبة الثانية -فالنتينو

بالمرتبة الثالثة-النحات

بالمرتبة الرابعة-فرصة ثانية

بالمرتبة الخامسة-ام هارون

أيضاً دخل ضمن التصويت مجموعة من المسلسلات منها سلطانة المعز، مخرج7، حرملك، سكر زيادة، بالقلب،كسرة ظهر، وجنة هلي ولعبة النسيان.

أيضاً لفتنا ان التصويت طال أيضاً مسلسل “البرنس”، “خيانة عهد”، “الاختيار”، “اولاد آدم” التي تحقق نجاحات كبيرة.

لا شك في أن هذا العام كانت الأعمال قليلة خاصة بعد انسحاب الكثير من المسلسلات الدرامية التي لم تلحق بالسباق الرمضاني بسبب فيروس كورونا وقرارات التعبئة العامة في معظم الدول، فهناك اعمال توقف العمل بها خوفاً على طاقم الفريق، بالاضافة الى الأزمة الاقتصادية والتي أثرت على انتاج المسلسلات هذا العام.