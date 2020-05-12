الكابوريا تعض رامز جلال.. وبسمة تسحبه في بركة المياه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية "بسمة"، للخطر بعدما فكت قيودها من الكرسي في برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والمجتمع.

ويوهم برنامج رامز جلال ضحاياه بالاستضافة في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدمه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف، وقال رامز عن بسمة إنها متقلبة المزاج وغريبة الأطوار.

في البداية، قالت بسمة إنها تعاني من فوبيا من عدة أشياء، وليس لديها حساسية من الزواج، بعدها تلقت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال عرض صور بعض الشخصيات ظهرت صورة رامز جلال فقالت عنه "بحبه على المستوى الشخصي لكن أكره ما يفعله بالناس".

واستكمل رامز برنامجه فقالت له بسمة "متهزرش"، وحين سألها عن شعره أبدت إعجابها به فلون شعرها، ثم قام بتدويرها في الهواء عدة مرات فتوعدته "هضربك والله" وظلت تصرخ.

وجاءت فقرة المياه فقام رامز بإنزال المياه عليها من أعلى، وقامت بسحب يديها بكل سهولة من "القيود" فنصحها رامز بإدخالها مكانها لعدم تعرضها للإيذاء.

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وحين اقترب منها رامز كادت بسمة أن تعضه بأسنانها، ثم واصل تدويرها في الهواء وظلت تصرخ وتقول "لا أنا دخت"، ثم أنزلها في حوض مياه وأخرج لها "الكابوريا" فعضته بقوة.

وتسببت بسمة في انتهاء البرنامج مبكرا بعدما فكت قيدها بشكل شبه كامل، ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت أنها نجت من المقلب واتجهت نحو رامز سريعا فسقطت في بركة المياه ونجحت في سحب رامز وإسقاطه في المياه.

وأوقع رامز العديد من الفنانين في فخه كان بينهم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، والسعودي حسن عسيري، إضافة إلى فيفي عبده وياسمين صبري، واللاعب محمد الشناوي وغيرهم.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن بسمة بدأت العمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أداءها في فيلم المدينة، وشاركت بدور البطولة في فيلم "النعامة والطاووس"، و بطولة مسلسل"رمال" على قناة MBC، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة"، وغيرها.