ندى أبو فرحات تكشف سبب استبعادها من أدوار البطولة.. وتنصف دانييلا رحمة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات أعمالها المسرحية جانباً للتركيز على الأعمال السينمائية والدرامية في الموسم الماضي والحالي.

وكان حضور الفنانة هذا العام مميزاً وفق متابعين في مسلسلي "أولاد آدم" بدور السجينة "زينة"، و"النحات" إلى جانب الممثل السوري باسل خياط.

وقدمت ندى أبو فرحات في العملين شخصيتين مختلفتين، في "أولاد آدم" بدور "زينة" وهي امرأة تقتل زوجها بسبب إهانته المتكررة لها وتدخل السجن بحكم مؤبد، وهناك تدرك "زينة" أن واقع العالم مختلف، وتبدأ تواجه تحديات لم يسبق أن تخيلتها في حياتها من قبل.

أما في مسلسل "النحات" تؤدي ندى أبو فرحات دور "سلمى"، المرأة التي تعاني من الوحدة ومشكلات سابقة في حياتها، تدفعها إلى أن تصبح مدمنة على الكحول.

وفي لقاء تلفزيوني، عبّرت الممثلة اللبنانية عن سعادتها بالردود الإيجابية التي تتلقاها عن دور زينة والثنائية التي جمعتها مع الممثلة اللبنانية كارول عبود (عبلة) في مسلسل "أولاد آدم".

وعند سؤالها عن سبب عدم لعبها لأدوار البطولة ولماذا لا يمكن بيع مسلسل باسمها، لمحت ندى أبو فرحات في إجابتها أن تفكير المنتجين دائماً يرجح كفة بيع الأعمال لأسماء عارضات الأزياء أو ملكات الجمال.

وقالت أبو فرحات: "دائماً يفكرون بعارضة أزياء أو ملكة جمال اسمها معروف، ربما هذا ما يطلبه العالم العربي اليوم كأسماء لبطولة المسلسلات".

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وأضافت أنه أصبح معروفاً في لبنان في كل مرّة تتوّج فيها ملكة جمال يتم إهداؤها مسلسلا وإعطاؤها دور البطولة، وهذا السبب الذي دفعها إلى أن تتجه للعمل المسرحي لتضع كل إمكانياتها التمثيلية هناك بأدوار بطولية، مثل مسرحية "حكي نسوان" و "الستّ بديعة".

وأشارت في حديثها التلفزيوني إلى أن السوق المصري والسوري يركزان على خلفية الممثل والتمثيل، أما السوق اللبناني فيركز أحياناً على الجمال ومن لديه متابعون أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "على عارضة الأزياء أو ملكة الجمال التمكن من التمثيل حتى ما تجيبنا بالأرض".

بالمقابل أنصفت ندى أبو فرحات عددا من ملكات الجمال الموجودين في ساحة التمثيل حالياً، باعتبارهن يقمن بورشات تمثيل ويستعنّ بمدربي تمثيل لتطوير الأداء منهن دانييلا رحمة، معبّرة عن إعجابها بشخصية "مايا" التي جسّدتها في "أولاد آدم"، وقالت: "عملت بجهد لتجسيد الشخصية".

وفي لقاء سابق لندى أبو فرحات، لفتت إلى أن الجمهور سيتفاجأ من أداء دانييلا رحمة في مسلسل "أولاد أدم" وهذا ما حصل بالفعل.

وأكدت الممثلة اللبنانية في كل مرّة أن الملامح الطبيعية من أهم أدوات الفنان، وتشكل عنصرا مهما في الأداء التمثيلي الصحيح ذي المصداقية.

وأطلت ندى أبو فرحات في دوريها بالعملين "أولاد آدم" و"النحات" على طبيعتها بعيدة كل البعد عن مساحيق التجميل والتزيين.