رحاب الجمل: تعرضت للتهديد والشتم مع نجلي بسبب شخصيتي في "البرنس" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية رحاب الجمل، عن سر تألقها وإجادة دورها في مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به الفنان محمد رمضان، المنافسة في موسم دراما رمضان الجاري.

وتلعب رحاب الجمل شخصية "عبير" التي تكره جميع من حولها خاصة شقيقها "رضوان"، وتمارس "الشر" بكل أنواعه.

وقالت رحاب لـ"فوشيا": "بدأنا ورشة عمل في مكتب المخرج محمد سامي، قبل تصوير المسلسل بشهر، وذاكرنا كل التفاصيل، حيث لم يترك المخرج أي شيء للصدفة وكان مساندًا لنا من أكبر فنان لأصغرنا".

وأضافت:"كنا نقرأ الورق سويًا لمدة طويلة، وعندما بدأنا التصوير كانت الأمور سهلة علينا لأننا كسرنا القلق والخوف من الشخصيات التي نلعبها، بفضل بروفات الترابيزة".

وتابعت:"الناس مخنوقة أوي من كورونا والحجر والحظر، في ناس كتير طقوس حياتها اتغيرت وده عاملهم توتر نفسي، فمفيش حاجة يطلعوا غضبهم فيها وجت شخصية عبير كملت على الناس فبقوا عاوزين يطلعوا غلهم فيها، الشعب المصري والوطن العربي كله نفسه يضرب عبير".

وعن ردود فعل الجمهور على شخصية "عبير"، قالت: "سعدت جدًا بردود الفعل وفي ناس ضحكوني أوي بكلامهم زي (وش البومة دي تخليك تقفل من كل صنف الحريم) و(عبير موجودة في كل عيلة) و(عمتو عبير الصفرة)، وحاجات كتير بتضحكني".

وأردفت: "في ناس هددتني وشتموني، وفي ناس قالولي لو شوفناكي هنعورك، بسبب شخصيتي في مسلسل البرنس".

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وعن تجسيدها الشخصية بشكلها الطبيعي دون الاعتماد على المكياج ومساحيق التجميل، علقت: "كان لازم أصدق الشخصية وأحبها علشان الناس تصدقني، ولازم أفهم الناس هي بتعمل ايه، كان في مشاهد معينة عبير لازم تحط الروج الأحمر أوي قبل ما تخرج على أساس إنها كده حلوة".

وواصلت: "كان لازم أحافظ على البشاعة الي في وش عبير، زي ما بيتقال سماههم على وجوههم، كان لازم الجانب المظلم يظهر، وشها قاتم ومظلم، كان لازم ده يبقى في عبير".

وعن سر خسارتها الوزن الزائد مؤخرًا، أكدت: "الثانوية العامة علشان إبني، وفي أوقات ببقى مضايقة ومخنوقة فالأكل بيقل، وفي واحدة صاحبتي قالتلي اشربي عرقسوس كتير بس هو بيعلي الضغط، وأنا أصلا ضغطي واطي فكان جايب معايا نتيجة كويسة والمياه الكتير".

وأكملت: "ابني كان عاوز يرجع مصر من لندن بعد الي حصل في أزمة كورونا، وكان مش مصدق إن الوضع آمن عندنا بنسبة كبيرة، بس أزمة الطيران والزحام منعته من العودة".

وعن رد فعل نجلها حول شخصية "عبير" في مسلسل "البرنس"، قالت: "بيضحك لأن في حاجات غريبة كانت بتحصله على السوشال ميديا، بيتعاملوا معاه على إنه ابن عبير، وكان بيقولي إنتي جايبالي الكلام".

يذكر أن شخصية "عبير" لاقت ردود فعل غاضبة من قبل رواد السوشيال ميديا، لدرجة أن كثيرين هاجموا رحاب الجمل كما لو أن الدور الذي تلعبه في المسلسل حقيقي.