شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بتاعة زمان غير بتاعة دلوقتى.. الفنانة بسمة ببدلة الغطس "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة بسمة على مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة لها من إحدى مغامراتها في الغطس، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وظهرت الفنانة بسمة وهى ترتدي بدلة الغطس داخل المياه، وكتبت: "أحب أشارككم الخبر ده.. بسمة بتاعة زمان غير بسمة بتاعة دلوقتي!! ماكو غيرني". وسرعان ما حصدت النجمة على الكثير من الإعجابات والتعليقات، بعد تصدرها لقائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر موقع تويتر.

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وشاركت بسمة متابعيها وجمهورها منذ أيام بصورة من دولاب الطفولة والذكريات، في سن الثامنة من عمرها، وهى ترتدي ملابس البالية، وقبل دخولها لدرس البالية.

ونشرت الفنانة بسمة، صورتها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "كان تانى يوم عيد ميلادي الثامن، وكنت بستعد لدرس الباليه، وحشتني الأيام دي".

وكانت الفنانة بسمة قد استعادت ذكرياتها منذ أيام، بصورة لها من أول ظهور لها أمام الكاميرات فى مرحلة طفولتها والتي ظهرت فيها وسط المعالم السياحية وهي ترتدي عباءه باللون الأحمر، وكتبت: "أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا.. عيلة صغيرة، لا فاهمة يعني إيه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول.. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده ❤️❤️❤️".