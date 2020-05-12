شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى ناعيا إبراهيم نصر: فنان قدير ياما ضحكنا من قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد مكى الراحل إبراهيم نصر الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، وغرد أحمد مكى عبر حسابه على تويتر، قائلا: "وداعاً أستاذ إبراهيم نصر.. الفنان اللى ياما ضحكنا من قلوبنا.. الله يرحمه ويحسن إليه".. وتوفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وشيع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

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يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.

وظهر إبراهيم نصر ظهر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.