س و ج..تعرف على تفاصيل إعطاء إيد شيران درس موسيقي لطلاب مدرسة ابتدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعرف النجم العالمي إيد شيران أنها دائما يريد أن يفيد العالم بخبراته الموسيقية و التي جعلته واحد من أهم و أشهر نجوم جيله، وكانت آخر الخطوات التي قدمها شيران البالغ من العمر (29 عام) هو تقديمه لدرس موسيقي لطلاب احدي المدارس .

ما هي تفاصيل تقديم إيد شيران لدرس موسيقي لطلاب احدي المدارس؟

فاجأ إيد شيران طلاب مدارسة الابتدائية اسمها " Ecclesbourne Primary School" في جنوب لندن بمساعدته لهم بتقديمه الكثير من الخبرات و الأفكار المميزة بعالم الموسيقي و الغناء ، و كان هذا الحدث من تنظيم المدير الموسيقى في المدرسة و الذي يدعي تيموثي سبويرر.



ايد شيران

كيف تم إعطاء إيد شيران دروس للطلبة ؟

استخدم إيد شيران تطبيق " ZOOM " لكي يكون قادر علي التواصل معهم بشكل اسهل ، حيث طرح الطلاب عليه العديد من الأسئلة و هو بدوره كان يجيب عليهم ، كم اقام شيران بتعليمهم كيفية العزف على الجيتار .

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ما هو أبرز تصريح أكده إيد شيران للطلاب خلال محادثته معهم؟

قال إيد شيران : " أحببت عزف الموسيقى منذ الصغر ، وهذا ما جعلني أشعر دائما بالسعادة .. وكان ينصحني والدي دائما إذا كنت تريد أن تكون موسيقيا ، اعمل بجد على هذه الخطوة ".