شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم رامى مالك يتم عامه الـ 39 منتظرا عرض فيلم No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل المصرى العالمى رامى مالك بـ عيد ميلاده الـ 39، حيث ولد فى 12 مايو من عام 1981، بـ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفاز مالك فى عام 2019 بـ جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دور فى فيلم Bohemian Rhapsody، وفاز بـ جائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل فى فيلم درامى فى نفس العام عن نفس الفيلم.

واشتهر مالك بـ دوره فى مسلسل Mr.Robot، الذى ترشح بسببه للعديد من الجوائز، وفى عام 2016 فاز بـ جائزة الـ Emmy عن دوره فى المسلسل، الذى طرح منه 4 مواسم، ولاقى نجاحا كبيرا من خلاله.

وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، ولكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

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ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.