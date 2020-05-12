شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: الفقر والجوع اللى صارت مفروضة على الشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم عن استيائها من الوضع الاقتصادى فى لبنان، قائلة: "الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللى صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟". وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟؟ منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارسة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟؟".



نانسى عجرم

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وفى سياق آخر توجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بالتهنئة إلى الممرضين والممرضات من العاملين بالأطقم الصحية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بالتزامن مع جهودهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأحيت نانسي عجرم هذه المناسبة العالمية برسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء ، قائلة: " كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتو وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا".

وكانت قد شاركت النجمة نانسى عجرم جمهورها بصورة مختلفة علي غلاف مجلة "فوج" العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد علي أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها. ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.