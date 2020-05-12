نايل سينما" تعرض اَخر لقاء تليفزيوني مطول للراحل إبراهيم نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - "صرح أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، أن قناة نايل سينما ستعرض اليوم لقاءً مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، ضمن حلقات برنامج " كلوز اَب، وذلك تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس القناة.

حيث شاء القدر أن يكون آخر لقاء تليفزيوني مطول للفنان إبراهيم نصر قبل وفاته في "كلوز آب"، وذلك على مدار ساعتين، تحدث خلالهما مع الإعلامية إنجي علي عن مشواره الفني الطويل، وتجربته في برامج المقالب، ورأيه في البرامج التي تقدم الاَن، كما تحدث عن تجاربه التليفزيونية والسينمائية الأخيرة.

الحلقة تم تصويرها منذ شهرين تقريبًا، ويعد هذا العرض هو الثاني لها.

البرنامج إخراج كريم سمير، وسيتم عرض الحلقة في الحادية عشرة نصف مساءً، وستعاد غدَا في الخامسة قبل المغرب.