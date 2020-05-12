بالفيديو| شاهد أول واَخر مقلب للفنان الراحل إبراهيم نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عشر دقائق فقط، طلبها الفنان الراحل إبراهيم نصر من عبد المنعم غالي "رئيس القناة الثانية في التلفزيون المصري"، ليقدم من خلالها برنامجا كوميديا يقوم على المقالب خفيفة الدم، وفي عام 91 تحقق الحلم، وامتد إلى رحلة عمرها 17 عاما.

ومع حلول شهر رمضان، وفي السابعة تماما عرض التليفزيون أولى حلقات برنامج "انسى الدنيا"، ودارت أحداثها بالشارع، وقد إبراهيم نصر خلالها أكثر من شخصية الأولى لضرير يريد أن يعبر الشارع، ولكن عندما يساعده أحد الأشخاص ليعبر، يفاجئ بعدها أنه مبصر وليس ضريرً.

ثم في الجزء الاَخر من الحلقة يتنكر نصر في شخصية الأهطل، صاحب الجثمان الضخم، والذي يشاكس المارة ويثير الرعب بين ضحاياه.

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وفى ظهوره الأخير عام 2008، قدم إبراهيم نصر عبر قناة "إم بى سي" برنامج "هيما غاوي سيما"، وتنكر خلال حلقاته في شخصية المخرجة "لي لي غزال"، التي تبحث عن مواهب للمشاركة في بطولة إعلانات وأفلام .

وقدم نصر منه مجموعة حلقات تحت أسماء مختلفة، منها "ولا في الخيال" وخلالها تترك المخرجة" لي لي غزال" الضحية الذي يظن نفسه ممثلا في موقع التصوير، ليفاجئ بعمال الديكور يحملون قطع الديكور واحدة تلو الأخرى حتى تخلو الشقة تماما، بينما هو ينتظر استكمال المشهد، ثم يصل للشقة عريس وعروس يتهمون الضحية بأنه سرق الأثاث".

وحملت باقى الحلقات عناوين من نوعية "أنا والبردويلي وهواك" وتدور حول إعلان "مكواة" اسمها التجاري "البردويلي"، و"تقفيصة الحب" التي يطلب فيها من الضحية الصياح باعتباره دجاجة.

هيما غوى سيما