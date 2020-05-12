"وداعًا صاحب الضحكة".. نجوم الفن ينعون إبراهيم نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نعى عدد من الفنانين الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي وافته المنية، اليوم.

ونشر الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على إنستجرام، صورة للراحل، وعلق عليها: "ننعي ببالغ الحزن الفنان الكبير إبراهيم نصر،

الذي طالما أسعدنا ورسم البسمة علي وجوه الجميع في مصر والوطن العربي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

فيما نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "رحم الله الفنان إبراهيم نصر، خالص العزاء لأسرته وذويه".

ونشر المخرج مجدي الهواري صورة للراحل من فيلم "اكس لارج"، مستخدما مقولته في الفيلم: "العمر عدى ولا لمحته.. ابقوا افتكروني لو سمحتوا".

وكتب السيناريست مدحت العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إبراهيم نصر خفة الظل المصرية الحقيقية دون صراخ أو سماجة أو إهانة أو استظراف".

وكتب أحمد صفوت عبر حسابه على فيس بوك: "عمرى ما شوفته ولا عرفته شخصيا، بس بعد ما مشى حسيت إنى كان لازم أدور عليه، وأكون صاحبه مش عارف ليه".

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وكتبت رانيا يوسف، عبر حسابها على تويتر: "وداعا صانع الضحكة، وداعا إبراهيم نصر، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان".

وكتبت ناهد السباعي، عبر حسابها على إنستجرام: " مات ابراهيم_نصر وماتت معه الضحكة الحلوة و الرقي وداعا ذكية_زكريا"

فيما كتب أحمد زاهر: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل الفنان القدير اليوم عن عُمر 69 عامًا، حيث ولد في 18 أغسطس 1950.

وشيعت جنازته في الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمقابر الأسرة بالعباسية.