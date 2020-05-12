محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى الفنان إبراهيم نصر مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "صاحب المقام"، وهو اَخر عمل فني شارك فيه الفنان الراحل، ولم يمهله القدر لمشاهدته وسط نجومه.
الفيلم بطولة النجمة يسرا، واَسر ياسين، وإخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى.
وتم تصوير الفيلم في عدد من شوارع القاهرة.
وكان من المقرر أن يعرض الفيلم خلال الفترة الماضية، ولكن إغلاق دور العرض بعد انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.
يذكر أن إبراهيم نصر عرض له العام قبل الماضي فيلم "الكهف"، وهو الفيلم الذي عاد من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة يسرا ولم يعرض حتى الاَن.. تعرف على اَخر عمل لإبراهيم نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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