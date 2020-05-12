فيديو| المشهد الذي أبكى إبراهيم نصر على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهييرة فودة:

حل الفنان الراحل إبراهيم نصر ضيفًا على برنامج "صح النوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي.

وخلال الحلقة دخل إبراهيم نصر في نوبة بكاء، أثناء عرض أحد مشاهد مسلسل "فوق السحاب"، الذي قتل فيه نجله كاريكا بسكين أثناء دخوله النادي لمشاهدة المباراة ضمن الأحداث.

وقال نصر: "غصب عني معلش، غصب عني، أسف، دا مشهد صعب أوي".

Advertisements

يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" من بطولة هانى سلامة واللبنانية ستيفانى صليبا وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتوفي إبراهيم نصر اليوم، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، و شيع جثمان الفنان الراحل منذ قليل من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وانتقل إلى مدافن الأسرة بالعباسية.