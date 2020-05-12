تراند اليوم : في آخر لقاء قبل رحيله.. إبراهيم نصر يتعرض لمقلب غير مقصود

وارتبط الفنان الراحل ببرنامج الكاميرا الخفية، والذي كان من لوازم الشهر الفضيل، حيث اعتاد جمهوره ومحبوه متابعته على مدار عدة أعوام.
العجيب أن الفنان إبراهيم نصر، تعرض لموقف طريف خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان على الهواء، أثناء استرجاع ذكريات برنامج الكاميرا الخفية في شهر رمضان.
وتفاجأ إبراهيم نصر خلال لقائه التلفزيوني عبر الاسكايب بسقوط السماعة من أذنيه قائلا: " الله الله السماعة وقعت مني ، اتعمل فيا مقلب كاميرا خفية دلوقتي على الهواء أنا قاعد متوتر".
واضطر الإعلامي رامي رضوان إلى فصل الحديث بعد هذا الموقف، ليعلق :" إتعمل فيك دلوقتي كاميرا خفية وده مقلب تلقائي لوحدها".
وكان إبراهيم نص قد انتقد برامج المقالب التي تعتمد على الأساليب الخاطئة، منوها أن البعض يلجأ الي مشاهد صادمة مثل قطع الرقبة والذراع لأجل الضحك.