الأب بطرس دانيال ينعي إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، النجم إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الأب بطرس دانيال صورة لإبراهم نصر، وعلق عليها ناعيًا: الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام أمين. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الكوميديان إبراهيم نصر الذي أمتعنا

جميعًا بأعماله وبرامجه المتنوعة طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه وجمهوره المحترم.

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يذكر أن النجم إبراهيم نصر توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.