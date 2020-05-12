فيفي عبده تنعي إبراهيم نصر

قدمت الفنانة القديرة فيفي عبده واجب العزاء في الفنان الراحل إبراهيم نصر، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت فيفي صورة للفنان إبراهيم، وعلقت عليها قائلة: البقاء لله توفي الي رحمة الله الفنان ابراهيم نصر الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يا رب. يجعل مثواه الجنة يا رب. Advertisements يذكر أن النجم إبراهيم نصر توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

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