إنجي علي تودع إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

قدمت الإعلامية إنجي علي واجب العزاء في الفنان القدير إبراهيم نصر، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إنجي صورة تجمعها بـ إبراهيم نصر، وعلقت عليها قائلة: صانع البهجه والضحكة اللي بجد كانت من القلب ..الله يرحمك

ويغفرلك. "العمر عدي ولا لمحته، إبقوا إفتكروني لو سمحتوا.. آه يا أندال، أديكوا مشيتوا وروحتوا" #ابراهيم_نصر وكان لى الحظ أنى أقابل الفنان ابراهيم نصر فى اخر لقاء ليه واللى اتكلم فيه من قلبه على مدار ٣ ساعات عن عشقه للفن واهم الادوار والمحطات وعن مشاريعه القادمة وعن الصداقة القوية التى كانت تجمعه مع الفنان احمد ذكى والفنان محمود عبد العزيز بجد هتوحشنا اوى هذا الفنان الكبير الكريم رحل عن عالمنا اليوم ..وداعًا ذكيه ذكريا.

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يذكر أن النجم إبراهيم نصر توفى فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، وسيتم تشييع جنازته من الكنيسة المرقسية بالأزبكية على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.