ممثلة مغمورة تضع"خلي بالك من فيفي" و"محدش فاهم حاجة" في ورطة

تفاجئ مُتابعو "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج المقالب الذي تذيعة قناة MBC مصر، بأن الضيف هو الفنان الكوميدي الشهير محمد ثروت، على الرغم من أن لديه برنامج للمقالب أيضاً يُذاع على ذات القناة.

برنامج خلي بالك من فيفي تدور فكرته حول استضافة فيفي عبده لنجوم الفن والرياضة فيما يُفترض أنه منزلها قبل أن تقابلهم

عدد من المواقف المثيرة من حالات تشنج، وانفجارات، لتصل الأحداث للذروة بكشف المقلب.

أما برنامج "محدش فاهم حاجة" الذي يقدمه ثروت فتدور فكرته الكلاسيكية على المواقف الطريفة التي يتعرض لها المواطنون في الشارع حينما يواجهون الفنان بشخصياته المختلفة حيث لعب دور الجزار على سبيل

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المثال في إحدى الحلقات.

المثير في الأمر أن هناك فنانة سمراء هي القاسم المُشترك بين البرنامجين، ومع ظهورها في حلقة محمد ثروت مع فيفي عبده برز التساؤل عن مدة منطقية أن تكون زميلة ثروت في برنامجه هي نفسها من شاركت في خداعه في برنامج آخر دون أن ينكشف له الأمر، بل واستمر في المقلب دون أن يُبدي أي تعليق، وهو ما يُعد علامة على معرفته بالمقلب قبل أن يقوم بتصويره.