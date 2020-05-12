تراند اليوم : منة عرفة مش عارفة تجمع 5 + 3 علشات كانت ادبي – اتفرج

نشرت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام ” صورة من حلقتها فى برنامج ” رامز مجنون رسمى”.

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وعلقت منة على الصورة قائلة: “انا كنت ادبي والله يا جماعة”.

ده لو عيل عنده 5 سنين كان عرف

ادبي ايييييييه دا المفروض ابتدائي

حتي لو ما درستي خالص المفروض تعرفيها

ويعتمد رامز خلال هذا العام في برنامجه “رامز مجنون رسمي” على وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف, ثم يبدأ رلمز بالقيام بمقلبة.