تراند اليوم : اهل كرم .. 2 مليون و نصف من ريهام حجاج و محمد حلاوة لمواجهة الكورونا – اتفرج

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تبرع الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، بمبلغ قدرة 2 ونصف مليون جنيهًا مصريًا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي تفشي مؤخرًا في مصر والعالم، ونتج عنه فرض حظر تجوال.

وعلقت الفنانة ريهام حجاج على تبرعها، حيث كتبت على حسابها الشخصي بـ”انستجرام”:”بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)، صدق الله العظيم، لو تقدر تساعد.. ساعد، اللهم احمينا واشفينا وعافينا، شكرا وزارة الصحة المصرية على المجهود المبذول ولكم كل الدعم”.

ووجهت وزارة الصحة الشكر لكل من ساهم في أزمة فيروس كورونا من فنانين ورجال أعمال، فقالت: “في خطابات مستمرة لوزارة الصحة والسكان لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ساهم أبناء الوطن هؤلاء من رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات”.