تراند اليوم : هجوم عنيف من أصالة علي مجهولين ” شتامين و منافقين “

فاجأت الفنانة السورية أصالة متابعيها بالهجوم على أشخاص لم تحدد هويتهم. فقد نشرت على حسابها على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “من أبشع الجمل الّلي بتحججوا فيها الأغبياء “أنا تلقائي” وماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض وفشخرة ساذجة”.

وأضافت: “المفروض التلقائي هو أقرب للمثالي، كونه شخصاً بعيداً عن التصنّع والمجاملات. الشخص التلقائي شخص ذكي، ورغم ذلك مابيعرف إنّه تلقائي، والغبي مفكّر حاله تلقائي”.

وجاء ذلك تعقيباً على تغريدتين كانت نشرتهما في أيام سابقة وكتبت فيهما: “النَّاس عموماً طيبين وحناين وبيحبّوا الحياة وبيعشقوا الضحك وبيبكوا بحرقة. الناس عموماً بيستحقوا كلّ شي حلو بالدنيي وقلال قلال الّلي مو زابطة الحياة معهم وعايشين ليكونوا شتّامين منافقين ودمّهم تقيل وكذّابين ومفشخرين و… بسّ الحمد لله هدول قلال”.

وتابعت: “ومنّ هالنّاس القلال الّلي ذكرتهم برسالتي الّلي فاتت ناس بتحبّ تعمل من الحبّه قبّه! وتحليل وفكّ شيفرات وتعب تعب. وكلّ الّلي بيحلّلوه مو موجود غير عند أمثاله والّلي هنّن متله قلال قلال”.