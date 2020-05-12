تراند اليوم : قلبه كان حاسس .. إبراهيم نصر عمل بروفة للموت واتفرجت على جنازته

توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

تعرض نصر لشائعة حول وفاته، في شهر سبتمبر الماضي، وتم تداول الأنباء بشكل كبير، لكنه رد وقتها بهدوء واتزان، نافيا كل ما تردد في هذا الشأن، قائلا: أغرب لحظة في حياتي، حد كتب إن حاجة وقعت عليا ومت.. وأنا أصلا قاعد لا بيا ولا عليا، ولقيت اتصالات تقول أنت كويس؟ لغاية ما كلمني الإعلامي سيد علي وبيقولي يا ابراهيم أنت بتتكلم منين قولتله من الآخرة.. وقعدنا نضحك”.

تابع: “أنا شوفت بروفة لوفاتي لقيت ناس من أمريكا وأستراليا وكندا وشبرا وإسكندرية وعابدين وكل الناس بتتصل بيا تطمن.. شوفت حب جميل أوي.. الاحساس ده حلو، آه محبش يتقال عليا مات، لكن رغم إنها اتقالت من واحد قصده يضايقني، بس مضايقنيش هو عملي بروفة لموتي.. لقيت بروفة شكلها حلو جدا، فقولت أنا مستعد دلوقت أموت”.

واختتم نصر حديثه قائلا: “يعني كل الناس دي زعلانة عليا!! ده ايه الحلاوة دي.. أنا كده أول واحد يشوف جنازتي من غير موت”.

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يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

توالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و”الزمن المر”، كما شارك في عده مسرحيات. وحصد شهرة كبيرة من خلال حلقات برنامج “الكاميرا الخفية” الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان.

شارك إبراهيم نصر في مجموعة من الأفلام، أبرزها “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986. “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.