وفاة الفنان ابراهيم نصر بعد صراع مع المرض

أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير «الكاميرا الخفية»، إضافة إلى مشوار فني طويل.

وكان إبراهيم نصر تعرض إلى أزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، كما أنه كان يعاني من الوحدة، وتحدث لأكثر من مرة عن عدم اهتمام زملائه الفنانين به أو السؤال عنه.

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وتوفي إبراهيم نصر عن عمر يناهز 69 عاماً، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما والتليفزيون، وأثرى حياة المشاهدين بالعديد بأعمال لن ينساها على مر السنوات.

وأكد اشرف زكي أن جنازة إبراهيم نصر، قد شيعت من الكتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية وسوف يدفن بمقابر العائلة بالقاهرة.

