بيومي فؤاد: «أنا شاطر في التمثيل ولا أعمل علشان الفلوس»

قال الفنان بيومي فؤاد إنه حريص على تنوع أعماله الفنية حتى لا يقال عليه إنه يسير في قالب واحد.

وتابع: «لا أعمل علشان الفلوس كما يردد البعض لكني شاطر في التمثيل، وكنت أشارك في الأعمال المسرحية قبل مشاركتي في الأعمال الدرامية».

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وأضاف أن الشهرة الفنية لا ترتبط بمرحلة عمرية معينة من تاريخ الفنان، وهناك فنانون كثيرون ظهرت نجوميتهم متأخرة منهم الراحل عبد الوارث عسر وحسن عابدين وغيرهم.

وأردف: «صبرت كثيرا لكي أصل إلى ما وصلت إليه حالياً وهذا كان تحدياً بيني وبين نفسي».

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في بطولة مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا واستطاع أن يلفت الأنظار له بدوره الذي حقق النجاح الكبير.

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