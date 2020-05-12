بالفيديو: حلمي بكر عن عمرو دياب: "بيحط مناخيره في اللحن"

كشف الملحن حلمي بكر عن السبب وراء عدم غناء المطرب عمرو دياب لألحانه، مؤكدًا أن لديه لحناً في منزله بصوت الهضبة، ولكنه لم ير النور بعد اختلافهما.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»: «عمرو دياب بيحط مناخيره لحنيًا وأنا مبحبش كده».

ولفت إلى أن الأغنية التي سجلها لعمرو دياب من لحنه لم تر النور منذ 30 عامًا بعد اختلاف في وجهات النظر، وهي من كلمات مجدي النجار، معقبًا: «جالي البيت وكان مبسوط من اللحن وبعدين لقيته بيقولي لو قلنا، فرفضت وقلت له: مش معايا».



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