كشف الملحن حلمي بكر عن السبب وراء عدم غناء المطرب عمرو دياب لألحانه، مؤكدًا أن لديه لحناً في منزله بصوت الهضبة، ولكنه لم ير النور بعد اختلافهما.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة «القاهرة والناس»: «عمرو دياب بيحط مناخيره لحنيًا وأنا مبحبش كده».
ولفت إلى أن الأغنية التي سجلها لعمرو دياب من لحنه لم تر النور منذ 30 عامًا بعد اختلاف في وجهات النظر، وهي من كلمات مجدي النجار، معقبًا: «جالي البيت وكان مبسوط من اللحن وبعدين لقيته بيقولي لو قلنا، فرفضت وقلت له: مش معايا».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حلمي بكر عن عمرو دياب: "بيحط مناخيره في اللحن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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