ابنة رمضان في "البرنس" تلفت الأنظار: كانت بطلة كليب روبي وهذا اسمها الحقيقي

شهد اليوم ال 18 من دراما رمضان 2020 حالة إجماع على موهبة الطفلة فريدة حسام التي تقدم شخصية مريم ابنة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، بعدما أبكت الجميع بدموعها عندما تركها عمها أحمد زاهر بمفردها في موقف سيارات، لدرجة تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن "مريم رضوان البرنس" وإنقاذها.

الطفلة فريدة حسام تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، وتشارك للمرة الثانية في عمل فني بعدما اختارها المخرج محمد سامي عقب تألقها في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع النجمة روبي، وشارك شقيقها الطفل يوسف حسام في بطولة فيلم ياباني أصلي، كما ظهرت شقيقتها أمل حسام في مسلسل "أبو العروسة" بدور الطفلة بدرية آخر العنقود بعائلة عبد الحميد ضمن أحداث العمل، كما شاركت في أعمال فنية أخرى من بينها مسلسلات يونس ولد فضة وعشم إبليس.

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صورة فريدة حسام وهي تبكي بنهاية الحلقة ال 18 من مسلسل "البرنس" احتلت صدارة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات تشيد بأداء الطفلة، وحملات للبحث عنها، وكتب أحدهم: أوسكار أفضل حلقة وأفضل تمثيل لطفلة موهوبة المشهد ده حلم ولا حقيقة يا جدعان".



وكتب آخر "كله إلا مريم بنت رضوان البرنس يا جاحدين احنا ناخد بعضنا وندور على مريم ونقتل فتحى بالمرة"، وتعاطف حساب آخر قائلاً "يا من حفظ يونس ببطن الحوت احفظ مريم واجمع شملها بأبيها.



مسلسل " البرنس " من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان ، نور اللبنانية، أحمد زاهر ، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.