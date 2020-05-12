أول تعليق من ابنة محمد رمضان على مشهد إلقائها في الشارع

قالت الطفلة فريدة حسام ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس، إن الفنان محمد رمضان يلقبها بالبرنسيسة، وأنها في حالة فرح من تعاطف الجمهور معها في مشهد تركها في الشارع خلال حلقة أمس بعد زيارة «رمضان» في السجن.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «والدي ووالدتي فرحانين بيا وبتجسيدي لشخصية ابنة الفنان محمد رمضان في المسلسل، وأصوم حتى أذان العصر».

ومن جانبها أكدت والدة الطفلة: «فريدة كانت تبكي حقيقيًا في مشهد تركها في الشارع بعد زيارة الفنان محمد رمضان في السجن، ولدي طفلان آخران يعملان في الفن بالإضافة إلى فريدة».

Advertisements

مسلسل «البرنس» من بطولة الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر، ونور اللبنانية وروجينا، ورحاب الجمل وإدوارد، من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.



