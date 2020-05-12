مصوّر "رامز مجنون رسمي" يسقط في الماء بعد منة عرفة!

شهدت حلقة "رامز مجنون رسمي" يوم أمس الإثنين التي كانت ضيفتها النجمة منّة عرفه، حادثة طريقة إذ سقط أحد مصوّري البرنامج عن طريق الخطأ في بركة الماء المُجهزة ضمن أحداث المقلب، ذلك بعد أن سقطت منة فيها.

لحظات مُرعبة عاشتها منة عرفة عقب مواجهتها لرامز جلال، خاصة مع بداية فقرة حوض المياه، حيث بكت قائلة: "أنا عاملة عملية الزائدة وممكن أموت منكم".

وأضافت: "هموت نفسي.. لو مطلعتنيش هموت نفسي"، وطلبت من رامز أن يعفيها من المقلب ويخرجها من الحوض.

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وعن الجدل الذي تثيره دائما على مواقع التواصل الاجتماعي قالت "منة": "أتصرف بعفوية على طبيعتي".

منة عرفة فنانة مصرية مواليد عام 1999، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف عام 2005، حيث كان عمرها 6 سنوات، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها أفلام "مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام، وجيران السعد"، كما شاركت في جميع مواسم سيت كوم "راجل وست ستات".