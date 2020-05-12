ابنة سلافة معمار تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

انشترت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت بين الممثلة السورية سلافة معمار وابنتها ذهب، وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر صور تجمعهما معاً، فقد سبق وان أطلت سلافة مع ابنتها، وفي كل اطلالة لهما تلفتان الأنظار بالشبه بينهما.

بعض المتابعين رأؤوا أن "ذهب نسخة مصغرة عن سلافة، الا ان البعض الآخر رأى أنها أيضا تشبه والدها المخرج السوري سيف الدين السبيعي".

وكان بوستر مسلسل "مسافة أمان" الذي نشرته شركة "إيمار الشام للإنتاج الفني" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أثار غضب سلافة واستهجانها، حيث نشرت الشركة بوستر للعمل معلنة أن "إيمار الشام" ستكون حاضرة في موسم دراما 2020 على قنوات التلفزيون السوري والتلفزة الجزائرية، عبر مسلسل "مسافة أمان" من تأليف إيمان السعيد وإخراج الليث حجو، والذي سيعرض على شبكة التلفزة الجزائرية القناة السادسة وعلى شاشة التلفزيون السوري القناة الأرضية وسورية دراما وعلى الفضائية السورية كذلك

.

وهو الأمر الذي جعل سلافة تعلق على بوستر الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، متسائلةً إن كان هذا البوستر حقيقة أم مزاحا في استهجان وغضب واضح لرفضها التصميم وكتبت في أول تعليق لها: "هالشي مزحة ولا حقيقة؟؟"، ثم كتبت في تعليق آخر لها: "في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر".

يذكر أن مسلسل "مسافة أمان" عرض في الموسم الرمضاني الفائت 2019 وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلافة معمار وكاريس بشار وعبد المنعم عمايري وأنس طيارة وجرجس جبارة وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وهيا مرعشلي وغيرهم من النجوم السوريين.

Advertisements

إقرئي أيضًا:

صبا مبارك مججدا الى الحجر الصحي

هكذا كان أحمد مكي قبل الشهرة!

وكانت قد اعتذرت سلافة عن المشاركة في مسلسل "المنصة"، وكان من المفترض أن تشارك في "سوق النسوان" والذي أصبح اسمه "سوق الحرير".

وأطلّت سلافة هذا العام في "الحرملك" كضيفة شرف في أول ثلاث حلقات .

يذكر ان سلافة حققت نجاحا كبيرا ضمن رمضان ٢٠١٩ بمسلسل "الحرملك" ومسلسل "مسافة امان".