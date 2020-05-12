شاهدوا والدة بيونسيه “تزلزل” مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها المثير وملامحها الشابة !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 06:57 مساءً - تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية بيونسيه beyonce جمعها بوالدتها، حيث أثارت تلك الصوره إعجاب المتابعين بسبب جمال والدتها اللافت للأنظار وملامحها الشابّة الجذابة.

حيث بدت “تينا نولز لوسون” بملامح مشابهة جدًا لملامح ابنتها بيونسيه، و أكد النشطاء علي الشبه الكبير بين بيونسيه ووالدتها تينا التى تميزت بالملامح الحادة والبشرة السمراء الجذابة وبمظهر الشعر الكثيف التى طالما اشتهرت به النجمة.

Advertisements النجمة الأمريكية “بيونسية” برفقة والدتها

ويُذكر عن النجمة الأمريكية بيونسيه، أنها ولدت في4 من سبتمبر/أيلول عام 1981 في تكساس، هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مغنية وممثلة أميركية، تميزت بأغانيها الجريئة والقوية. وحازت على العديد من الجوائز منها عشر جوائز غرامي، حيث حققت شهرةً عالمية بصوتها القوي وأغانيها المميزة، إضافة إلى أدائها الفريد خلال عروضها المباشرة

حازت بيونسية علي 23جائزة غرامي، وهي المرأة الأكثر ترشيحًا في تاريخ الجائزة، وهي أيضًا الفنانة الأكثر حصدًا في جوائز موسيقى فيديو MTVمع 24 فوزًا، وأكثر من 600 جائزة طوال حياتها المهنية التي امتدت لـ 16 عاماً، وباعت أكثر من 200 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المنفردة كفنان منفرد، و60 مليون مع دستنيز تشايلد، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق.كما أعترفت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية بأن بيونسية أعلى فنان معتمد في أمريكا خلال العقد 2000s، وفي 2009، سميت بيلبورد بيونسية أعلى فنان راديو لهذا العقد، وفي 2014، أدرجت “تايم” الأمريكية، بيونسيه كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

أما عن حياتها الشخصية ، فمن المعروف أن بيونسيه متزوّجة من فنان الراب والهيب هوب الشهير “جي-زي” Jay-Z منذ عام 2008، واستقبل الثّنائي مولودهم الأول في عام 2012، وفي 2017 أعلنت بيونسيه عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” بأنها حاملٌ بتوأم، لتصبح بذلك أُمّاً لثلاث أطفال.