كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 06:57 مساءً - بث موقع ” سكاي نيوز ” تسجيل مصور لمجموعة من السجناء اللأمريكيين المعتقلين في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وهم يتبعون حيلة غريبة مستغلين تفشي فيروس كورونا من أجل تسريع الإفراج عنهم .
حيث ظهر السجناء وهم يقومون بتبادل الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة ويشربون من كوب مشترك من أجل نقل العدوى بينهم وبالتالي تسهيل خروجهم من السجن .
وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة نصف عدد السجناء بالفيروس بعد إجراء الفحوص اللازمة لهم .. في حين أن آخرون يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أية أعراض .
وقال ” أليكس فيلانيوفا ” عمدة مقاطعة لوس أنجلوس : ” كان يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فسيتم إطلاق سراحهم لكن هذا لن يحدث ” .
وتابع : ” من المحزن أن يعتقد شخص أنه سينجو من خلال تعريض نفسه عمدا للمرض .. لقد أدانهم سلوكهم ” .
وتجري سلطات السجن حاليا تحقيقا فيما أقدم عليه السجناء من نشر الفيروس عمدا .. وقد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة قد تكون سببا في زيادة مدة احتجازهم .
كانت هذه تفاصيل خبر نزلاء يتعمدون نقل عدوى فيروس كورونا بينهم في أكبر سجن بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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