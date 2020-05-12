وفاة المذيعة رشا حلمي بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت المذيعة المصرية رشا حلمي، بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ورشا حلمي كانت قد أصيبت بفيروس “كورونا” منذ أيام قليلة، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، وتولى عصام عزوز رئيس رعاية ماسبيرو، متابعة حالتها حتى توفيت صباح الثلاثاء 12 مايو، أثناء علاجها.

زوج رشا نعاها، على حسابه على “الفيس بوك”، بقوله: “البقاء والدوام لله وإن لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها”.

مجلس نقابة الإعلاميين نعى رشا حلمي في بيان، وجاء فيه: “فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي، اللهم اغفر لها، وارحمها، واجعل أيام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة رشا حلمي، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.