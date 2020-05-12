كيم كاردشيان تعلق على صور ساخرة من إطلالتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الاكيم كاردشيان لحملة سخرية من عدد من المغردين على موقع تويتر، وذلك خلال إطلالتها بعبوات مطهرات اليد.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نقلت، عدد من التغريدات التي شهدت تعرض إطلالات كيم للسخرية، ظهرت بها بإطلالات خضراء وأخرى وردية.

ونقلت الصحيفة رد كيم على هذه التغريدات الساخرة منها، والذي كان على غير المتوقع إيجابيا ومتجاوبا مع السخرية.

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وردت النجمة العالمية بتعليق ضاحك، مؤكدة تقبلها لهذه السخرية بصدر رحب، على عكس ما كان متوقع منها.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، الذي يوافق يوم السبت 18 إبريل، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما من فترة الطفولة والشباب ليستعيدا الذكريات سوياً.

كيم نشرت، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتتغزل في شقيقتها الكبرى برسالة حب في ذكري عيد ميلادها قائلة “عيد ميلاد سعيد كورتني، أتذكر كل تلك اللحظات السعيدة التي جمعتنا، دائماً ما كنت أحب اراداتك القوية لفعل الأشياء، والحب الذي تحبيه لأطفالك، أنتى أفضل أخت كبيرة، واتمني أن كل هذا ينتهي لنحتفل سوياً.

وكان مقطع قد نشر مؤخرا، شوهد الأشقاء وهم يصرخون بغضب على بعضهم البعض، ثم اقتربت كورتنى من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها فيما ردت عليها نجمة تليفزيون الواقع، وفى المقابل، كانت تقول كلوى - أثناء جلوسها مع كيندال جينر - “توقفوا.. أنتم.. أنتم”، ثم صرخت كيم فى شقيقتها، “فقط أخرجى من هنا، حتى أننى لا أريد أن أرى وجهك”، فيما ردت كورتنى بصوت مرتعش: “لا أريد أن أكون بالقرب من دهونك”.