حلمي بكر باكيا: طليقتي حرمتني من ابنتي.. وأجرت بلطجية ضربوني علقة موت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يستطع الملحن المصري حلمي بكر تمالك دموعه، وبكى خلال حديثه عن ابنته، مؤكدا أنه محروم من رؤيتها بسبب طليقته.

الملحن المصري قال، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، إن طليقته أجرت بلطجية ضربوه علقة موت، وهو سبب حضوره إلى البرنامج على عكاز.

وأضاف أن طليقته أخذت منه ابنته وحرمته من رؤيتها، حيث قال: “بنتي اللي مموتاني، أمها أخدتها من 33 يوم، وكل يوم تحطها في بيت شكل في البلد”، واستغاث بالمسئولين ليحلون له مشكلته.

Advertisements

وكان الملحن المصري حلمي بكر قد حرر مؤخرا محضراً في قسم شرطة منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة بالقاهرة، يتهم فيه طليقته سماح القرشي بالتحريض على التعدي عليه بالضرب وخطف ابنته الصغيرة.

وقال، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للضرب على يد هؤلاء البلطجية، وأنهم اقتحموا شقته في المهندسين وسرقوا محتوياتها، وخطفوا طفلته ريهام ، البالغة من العمر سنتين ونصف السنة، مؤكداً أن وراء تلك الحادثة طليقته سماح عبدالرحمن القرشي وأنها من قامت بالتحريض ضده.

وأضاف، أنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة في الستشفى، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن، لإضافته للمحضر الذي حرره سامي حسن، المحامي الخاص به، وحمل رقم 19715 جنح العجوزة.