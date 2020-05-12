المعسكر الكشفي الرقمي للجوالة يواصل أعماله

الثلاثاء 12 مايو 2020

يواصل المعسكر الكشفي الرقمي للجوالة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية للتوعية والتثقيف فعالياته، حيث تلقى المشاركون أمس، "دورة في الفنون الكشفية"، شملت تقاليد رفع العلم السعودي والاصطفاف الكشفي والتحية الكشفية، كما تدربوا على استخدامات الحبال وحفظها ومهاراتها، كما تلقى المشاركين برنامجا تدريبياً بعنوان في بيتنا " مسعف" تعرفوا من خلاله على الأسس الأربعة للإسعاف، وانعاش القلب والتنفس ومناورة همليك. كما تلقى الجوالة برنامجا تدريبا في مهارات التسوق الصحي، شملت كيف نتسوق بأمان، والاجراءات المطلوبة في التسوق، والاجراءات الوقائية بعد التسوق، واختتم المشاركين يومهم ببرنامج تدريبي عن " المسامر" اشتمل على التعريف بالمسامر وصفاته وواجباته وأدواته ، كما تضمن برنامج الأمس العديد من الأنشطة الاثرائية والكشفية والمسابقات الأسرية، التي تُساهم في تنمية المهارات، وعلى البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع.

